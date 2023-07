Jungheinrich: Analysten sehen Aufwärtspotenzial von 9,76%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Jungheinrich-Aktie einen Kursverlust von -0,24%. In den letzten fünf Tagen konnte der Wert jedoch um 2,29% zulegen und sorgt damit für positive Stimmung am Markt.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 37,23 EUR geschätzt. Dies entspricht einem Potenzial von +9,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt neunzehn Experten bewerten fünf die Aktie als starken Kauf und weitere neun als Kauf. Vier Experten halten die Aktie für ausgewogen und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating der Jungheinrich-Aktie hat sich mit einem Rating-Wert von 3,95 stabilisiert (vorheriges Rating: ebenfalls 3,95).