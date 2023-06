Jungheinrich: Analysten sehen 15,91% Kurspotenzial - Kursziel bei 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,39% hingelegt. Am gestrigen Tag gab es jedoch ein Minus von -2,25%. Die Stimmung am Markt scheint trotzdem optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 37,23 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +15,91%, wenn die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Von insgesamt 19 Analysten bewerten derzeit 14 die Aktie als Kauf oder starken Kauf (73,68%). Vier Experten empfehlen “Halten” und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Zuvor lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”, nun beträgt es 3,95 nach ebenfalls 3,95.