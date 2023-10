Jungheinrich: Analysten sagen Kursziel von 39,27 EUR voraus - ein Potenzial von +39,35%

Am gestrigen Handelstag fiel die Jungheinrich-Aktie um -1,47%. In den letzten fünf Tagen verlor sie insgesamt -1,12%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch laut Bankanalysten ist dies unangebracht. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 39,27 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +39,35%.

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Jungheinrich-Aktie zu investieren. Neun weitere bewerten sie als “Kauf”, während fünf Experten diese als “Halten” einschätzen. Nur einer empfiehlt einen Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt demnach +71,43%. Auch das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,95 positiv für das Unternehmen.