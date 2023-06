Jungheinrich: Analysten glauben an Kurssteigerungen – Kursziel bei 37,23 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Jungheinrich-Aktie den Markt um +2,12% überzeugen. Die positive Entwicklung hält nun seit einer vollständigen Handelswoche an und beträgt insgesamt +1,11%. Das Vertrauen der Anleger steigt also.

Aktuelle Analysen zeigen jedoch auch, dass die Aktie von Jungheinrich aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR – ein Potenzial von +20,72%. Insgesamt sind sich fünf Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf! Weitere neun Experten teilen diese optimistische Einschätzung und bewerten das Wertpapier als “Kauf”. Vier weitere Studien ergaben eine neutrale Bewertung (“halten”). Lediglich ein Experte spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating hat sich inzwischen auf 3,95 stabilisiert (vorher ebenfalls 3,95). Diese positive Prognose lässt Anleger weiterhin...