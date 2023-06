Jungheinrich: Aktienwert massiv unterschätzt - Zielkurs bei 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,93% erzielt. Am gestrigen Tag kletterte sie um weitere +0,38%. Das zeigt eine aktuell relativ optimistische Stimmung am Markt.

Doch wie sehen die Einschätzungen der Analysten aus? Insgesamt geht man davon aus, dass das wahre Potenzial der Jungheinrich-Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Der Durchschnitt aller Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 37,23 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg um +17,52%.

Allerdings gibt es auch einige Expertenmeinungen mit abweichenden Ansichten. Von insgesamt 19 untersuchten Analysteneinschätzungen empfehlen fünf einen Kauf und neun halten die Aktie für vielversprechend (“Kauf”). Vier Experten stufen die Aktie als “Halten” ein und nur einer hält den Verkauf für ratsam.

