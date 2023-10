Jungheinrich: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 39,27 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend aufgezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,77% hingelegt. Doch viele Analysten sind der Meinung, dass die Stimmung am Markt derzeit zu pessimistisch ist. Das mittelfristige Kursziel liegt nämlich bei 39,27 EUR.

• Am 29.09.2023 verlor Jungheinrich an der Börse -0,77%

• Mittelfristiges Kursziel von Jungheinrich: 39,27 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,00

Ein Anstieg des aktuellen Preises um +38,37% würde sich ergeben, wenn das prognostizierte Ziel erreicht wird. Derzeit gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen unter den Bankanalysten bezüglich dieser Entwicklung.

Während sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und neun weitere sie mit “Kauf” bewerten (optimistische Einschätzungen), halten vier Experten sie...