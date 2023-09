Jungheinrich: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 39,27 EUR

Die Jungheinrich-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt 5,00% an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere 2,43%. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Jungheinrich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,27 EUR und bietet somit ein Potenzial von +32,40%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Ein schwacher Trend in der jüngsten Vergangenheit sorgt dafür, dass nicht alle Experten optimistisch sind.

Aktuell empfehlen jedoch sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und neun als Kauf. Vier Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt sind demnach noch immer +75,00% der befragten Analysten positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Zusammenfassend:

–...