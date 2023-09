Jungheinrich: Aktie mit großem Potenzial – Kursziel bei 39,27 EUR

Die Jungheinrich-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -3,98% hingelegt. Das Gesamtergebnis der vergangenen Woche liegt somit bei einem Verlust von -9,24%. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch sehen Analysten das wahre Potenzial der Aktie und sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 39,27 EUR liegt. Sollten sie damit recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +37,89%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Aktuell sind sechs Analysten davon überzeugt, die Aktie sei ein starker Kauf. Neun weitere setzen auf “Kauf” als Bewertung für Jungheinrich und vier Experten halten es für empfehlenswert die Aktien einfach...