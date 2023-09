Jungheinrich: Aktie mit großem Kurspotenzial - 39,27 EUR als Kursziel

Die Jungheinrich-Aktie hat gestern an der Börse einen Aufschwung von +2,95% erlebt und konnte somit in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,59% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist daher momentan eher optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Potenzial der Aktie liegt bei 39,27 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, besteht für Investoren ein erwartetes Kurspotenzial von +33,94%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 9 Experten bewerten sie zumindest als Kauf. Vier Analysten stufen das Wertpapier neutral ein und nur einer sieht es weiterhin zum Verkauf geeignet.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,00. Insgesamt zeigen sich also drei Viertel aller...