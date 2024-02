Jungheinrich Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Unternehmen Jungheinrich wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,04, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,88 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Jungheinrich-Aktie bei 30,44 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,2 EUR, was einem Unterschied von -4,07 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der derzeit bei 31,51 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7,33 Prozent), erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Jungheinrich eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jungheinrich-Aktie beträgt 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Jungheinrich eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.