Jungheinrich Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Jungheinrich-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 30,65 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,46 EUR, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (29,01 EUR) liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +15,34 Prozent darüber. Auch auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Jungheinrich-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,67 auf, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,45). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Jungheinrich. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Jungheinrich beträgt 2,46 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,81) für diese Aktie liegt. Infolgedessen erhält Jungheinrich eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.