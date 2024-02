Jungheinrich Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Jungheinrich wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und ihr wahres Kursziel liegt rund 25,44% über dem aktuellen Kurs. Am 20.02.2024 verzeichnete Jungheinrich eine Kursentwicklung von -0,67%, was zu einem Gesamtverlust von -2,18% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Die Bankanalysten gehen davon aus, dass das Kursziel von Jungheinrich bei 37,23 EUR liegt, was ein mittelfristiges Kurspotenzial von +25,44% bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 9 Analysten sie als Kauf und 6 Experten bewerten sie als “halten”. Nur 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Insgesamt sind also rund 69,57% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf Jungheinrich. Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 3,96 unverändert.

Die aktuelle Kursentwicklung und die Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gegenüber Jungheinrich eingestellt ist. Ob sich dies in Zukunft ändern wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall bleibt die Aktie von Jungheinrich aufgrund ihrer unterbewerteten Position und des positiven Kurspotenzials für Anleger weiterhin eine interessante Option.

