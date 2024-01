Jungheinrich Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Jungheinrich schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent aus, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Jungheinrich eine Rendite von 28,09 Prozent erzielt, was 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 20,33 Prozent deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Jungheinrich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,67 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,58. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung für die Jungheinrich-Aktie.