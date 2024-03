Jungheinrich Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Jungheinrich-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 31,08 EUR liegt, was einer Entfernung von +2,07 Prozent vom GD200 (30,45 EUR) entspricht. Dies signalisiert Neutralität gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 31,02 EUR, was einer neutralen Position mit einem Abstand von +0,19 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, deutet mit einem Wert von 23,19 auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Jungheinrich-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In fundamentaler Hinsicht wird Jungheinrich im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,94 ergibt sich eine Differenz von 64 Prozent im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,57. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Jungheinrich aktuell 2, was einer negativen Differenz von -0,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Jungheinrich in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.