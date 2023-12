Jungheinrich Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Jungheinrich derzeit um +17,41 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum Durchschnitt jedoch +10,32 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie in beiden Zeiträumen charttechnisch als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Jungheinrich in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,09 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +22,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Jungheinrich mit 23,43 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Jungheinrich-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 11,76 und der RSI25 liegt bei 19,17, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich aktuell 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.