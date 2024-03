Jungheinrich Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jungheinrich in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von uns. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,12 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent in der Maschinenbranche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Jungheinrich von unserer Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Jungheinrich mit einer Rendite von -6,75 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von 9,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Jungheinrich mit 16,4 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jungheinrich-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 30,46 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,34 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 30,98 EUR, was einer Abweichung von +1,16 Prozent entspricht. Dadurch wird die Jungheinrich-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.