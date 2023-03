Jungheinrich Aktie: Solide Dividendenrendite und solides Wachstum

Eine Investition in die Aktie von Jungheinrich kann sich für Anleger lohnen. Die derzeitige Dividendenrendite von 1,97 % übertrifft den Branchendurchschnitt der Specialty Industrial Machinery Branche um ganze 5,58 Prozentpunkte. Jungheinrich ist ein etabliertes Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Materialtransport- und Lagerlösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verzeichnet ein solides Wachstum und eine starke Auftragslage dank seiner innovativen Produkte und dem Angebot eines breiten Spektrums an Dienstleistungen. Zudem zeichnet sich Jungheinrich durch seine strenge Nachhaltigkeitspolitik aus, wodurch es immer mehr Kunden gewinnen kann. All diese Faktoren machen die Aktie von Jungheinrich zu einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit für Anleger mit langfristiger Perspektive.

Analysten...