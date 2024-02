Jungheinrich Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Jungheinrich hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" 7,09 Prozent unter dem Durchschnitt (3,08 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 3,2 Prozent, und Jungheinrich liegt aktuell 7,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 30,5 EUR für die Jungheinrich-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,08 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 31,71 EUR, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Jungheinrich für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 78,89 Punkte, was darauf hinweist, dass Jungheinrich momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist Jungheinrich weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Jungheinrich wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab eine insgesamt positive Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden 9 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Jungheinrich.