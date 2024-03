Jungheinrich Aktie: Sensationelle Entwicklung

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich mit 11 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 11,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 und zeigt, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im technischen Bereich beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jungheinrich auf 30,43 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,04 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31,19 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Jungheinrich in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche um durchschnittlich 6,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -20,2 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Jungheinrich um 18,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.