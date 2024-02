Jungheinrich Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Jungheinrich zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -4,01 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,13 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Jungheinrich mit 9,14 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Jungheinrich von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,16 ist die Aktie von Jungheinrich auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinen-Branche. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Jungheinrich-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 55,63, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie der RSI25 bei 59,67, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.