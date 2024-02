Jungheinrich Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Jungheinrich-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,34 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von -0,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 31,72 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -4,35 Prozent darunter. Daher erhält die Jungheinrich-Aktie erneut ein "Neutral"-Rating für diesen Wert. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jungheinrich-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich bei 12 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,44 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Jungheinrich-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,01 Prozent erzielt, was 6,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,84 Prozent, und Jungheinrich liegt aktuell 6,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild für die Jungheinrich-Aktie, mit verschiedenen Bewertungen in den einzelnen Bereichen.