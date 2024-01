Jungheinrich Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jungheinrich hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,09 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Maschinen"-Branche von 7,13 Prozent, liegt Jungheinrich mit 20,97 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat getrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Jungheinrich-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 89,22, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,8, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht" aufgrund des RSI.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jungheinrich aktuell 2, was eine negative Differenz von -0,71 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Jungheinrich eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.