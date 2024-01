Jungheinrich Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Jungheinrich. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Es wurden insgesamt 6 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Jungheinrich liegt bei 88,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der etwas längerfristige RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Jungheinrich eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Jungheinrich liegt derzeit bei 2,46 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 % für die "Maschinen"-Branche liegt. Mit einer Differenz von nur 0,69 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Jungheinrich eine Rendite von 28,09 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 8,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jungheinrich mit 19,65 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.