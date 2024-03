Jungheinrich Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Hamburger Jungheinrich AG hat eine Dividendenpolitik, die aktuell zu einer negativen Differenz von -0,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhalten sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Das Stimmungsbild zu Jungheinrich hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Jungheinrich weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten 12 Monaten erzielte Jungheinrich eine Performance von -14,02 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche und des Sektors zu einer Unterperformance von -19,97 Prozent bzw. 18,75 Prozent führt und daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

