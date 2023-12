Jungheinrich Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Jungheinrich hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 28,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 5,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Jungheinrich im Branchenvergleich eine Outperformance von +22,21 Prozent verzeichnet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die durchschnittliche Rendite bei 5,19 Prozent, wobei Jungheinrich mit einem Wert von 22,91 Prozent darüber liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Jungheinrich in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der 7-Tage-RSI für Jungheinrich liegt momentan bei 48,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 22,2, was darauf hindeutet, dass Jungheinrich überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jungheinrich-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,65 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,46 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (29,01 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,34 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Jungheinrich wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 6 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Jungheinrich bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.