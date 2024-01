Uniqa Insurance Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Uniqa Insurance ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 6,04 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 13,2, was einer Unterbewertung von 54 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Uniqa Insurance daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uniqa Insurance-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage liegt dieser Wert bei 7,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,41 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Uniqa Insurance-Aktie hat einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Uniqa Insurance.