Jungheinrich Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Jungheinrich verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,26 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite jedoch um 0,53 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,79 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinen-Branche beträgt 4,94 Prozent, wobei Jungheinrich aktuell 1,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Jungheinrich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,88 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,47. Dies entspricht einer Unterbewertung um 64 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende hat Jungheinrich derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,24 Prozent. In der "Maschinen"-Branche beträgt die Differenz -0,78 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Jungheinrich derzeit um +17,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +8,98 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.