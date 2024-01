Jungfraubahn Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Jungfraubahn AG schüttet eine Dividendenrendite von 2,24 % aus, was 3,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,72 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der aktuellen Kurse.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Jungfraubahn in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,58 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 8,56 Prozent, was einer Outperformance von +20,02 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,66 Prozent, wobei die Jungfraubahn um 24,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet wird die Jungfraubahn im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Straße und Schiene) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,78, was einem Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 33,6 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionen über die Jungfraubahn in den sozialen Medien signalisieren insgesamt eine positive Stimmung rund um den Titel. In den letzten Wochen überwogen neutrale Themen rund um den Wert. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.