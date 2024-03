Jungfraubahn Aktie: Reine Nervensache!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungfraubahn liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 27 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Straße und Schiene", der derzeit bei 20 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In den letzten beiden Wochen wurde Jungfraubahn von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch die Einstufung als "Gut". Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,58 Prozent erzielt, was 28,17 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" liegt Jungfraubahn mit einer Rendite von 23,57 Prozent über dem Durchschnitt, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Jungfraubahn in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.