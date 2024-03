Jungfraubahn Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Jungfraubahn wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Daraus ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und daher eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 16,25 und liegt damit 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 (Branche: Straße und Schiene). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Bei der Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 26,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Jungfraubahn-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Jungfraubahn also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche hat die Jungfraubahn in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,5 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +33,85 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,65 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 35,66 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von 2,84 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Jungfraubahn eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.