Jungfraubahn Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Jungfraubahn in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer besonders negative Themen rund um Jungfraubahn diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Jungfraubahn eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent auf, was 3,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Straße und Schiene" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungfraubahn bei 14,36 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jungfraubahn aktuell bei 152,11 CHF liegt, während der Aktienkurs bei 160 CHF liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +5,19 Prozent, während der GD50 derzeit bei 157,56 CHF liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.