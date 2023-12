Jungfraubahn Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Jungfraubahn weist derzeit ein KGV von 14,72 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" (22,46) ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 31,03 Punkten, was bedeutet, dass Jungfraubahn weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,5, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Jungfraubahn ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jungfraubahn derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 151,17 CHF, während der Aktienkurs bei 160,2 CHF liegt, was einer Abweichung von +5,97 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 156,47 CHF, was einer Abweichung von +2,38 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält das Jungfraubahn-Wertpapier daher das Rating "Gut".