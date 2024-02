Jungfraubahn Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Jungfraubahn liegt der RSI aktuell bei 74,6 und wird daher als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, was insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht" für den RSI führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jungfraubahn auf 156,44 CHF, während der aktuelle Kurs bei 162,8 CHF liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,07 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 163,78 CHF, was zu einem Abstand von -0,6 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Grundlage der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jungfraubahn aktuell 14,78, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von 28,58 Prozent, was 27,79 Prozent über dem Durchschnitt ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Straße und Schiene" beträgt 6,79 Prozent, wobei die Jungfraubahn derzeit um 21,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut" Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was auf ein gemischtes Bild für die Jungfraubahn-Aktie hinweist.