Juneyao Airlines Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität, die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Juneyao Airlines wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Anleger: Die Diskussionen rund um Juneyao Airlines in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Juneyao Airlines bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Juneyao Airlines mit einer Rendite von -11,72 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,65 Prozent. Auch hier liegt Juneyao Airlines mit 14,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Juneyao Airlines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,19 CNH weicht um -16 Prozent vom aktuellen Kurs (13,6 CNH) ab. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 13,97 CNH liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.