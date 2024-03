Juneyao Airlines Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Anleger-Stimmung bei Juneyao Airlines ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Juneyao Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,47 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Flugzeugbranche ist dies eine Underperformance von -19,85 Prozent. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite 13,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Juneyao Airlines-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,38 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 12 CNH lag, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 12,7 CNH eine Unterperformance von -5,51 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Juneyao Airlines-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.