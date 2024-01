Juneyao Airlines Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Juneyao Airlines liegt bei 70,91, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 76,14 und wird ebenfalls als „überkauft“ bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als „Schlecht“.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus der „Industrie“ liegt die Jahresrendite von Juneyao Airlines um 16,58 Prozentpunkte darunter. Die gesamte „FluggeSchlechtschaften“-Branche erzielte eine durchschnittliche Rendite von -1,12 Prozent, was Juneyao Airlines um 15,46 Prozent unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein „Schlecht“-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen unsere Analysen, dass sich die Stimmung für Juneyao Airlines in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine „Neutral“-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine „Neutral“-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als „Neutral“ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Juneyao Airlines um 25,34 Prozent unter dem GD200 (15,55 CNH) liegt, was als „Schlecht“-Signal gedeutet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 13,13 CNH, was einen Abstand von -11,58 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Juneyao Airlines-Aktie daher als „Schlecht“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.