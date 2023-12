Juneyao Airlines Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung hat sich für Juneyao Airlines in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was von einer erhöhten Aktivität in den sozialen Medien zeugt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von uns.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat die Juneyao Airlines-Aktie einen Wert von 67, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings zeigt der RSI25 von 80,79, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Juneyao Airlines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,58 Prozent erzielt, was 16,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" liegt die Aktie mit -15,98 Prozent unter diesem Wert und wird daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Juneyao Airlines-Aktie mit einem Kurs von 12,07 CNH -9,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -23,37 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.