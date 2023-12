Juneyao Airlines Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der Juneyao Airlines-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,25, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Juneyao Airlines.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt waren, mit acht positiven und sechs negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Juneyao Airlines in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche und -17,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

