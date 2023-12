Juneyao Airlines Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Juneyao Airlines-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Underperformance von -16,58 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche, die im Durchschnitt um 0,5 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Juneyao Airlines um 15,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Juneyao Airlines-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längere Sicht wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft.

Bei der Analyse des Anleger-Sentiments in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Juneyao Airlines diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb das Anleger-Stimmungsbarometer eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.