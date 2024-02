Junefield Department Store Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Macrolink Capital wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 131,77, was 345 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 29,58. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,17 HKD für den Schlusskurs der Macrolink Capital-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,168 HKD, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem jeweiligen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Macrolink Capital-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite der Macrolink Capital-Aktie mit -14,72 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" wiederum verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent, wobei die Rendite von Macrolink Capital mit 6,95 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die fundamentale Analyse eine Unterbewertung der Macrolink Capital-Aktie zeigt, während die technische Analyse und der Branchenvergleich zu einer neutralen bis negativen Einschätzung führen.