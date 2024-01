Junefield Department Store Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Dividendenrendite von Macrolink Capital liegt momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,89 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Außerdem liegt die Rendite der Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor bei -14,72 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Baumaterialien-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,69 Prozent, während Macrolink Capital mit 19,42 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt von Baumaterialien erscheint Macrolink Capital aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 131,77, was 204 Prozent höher ist als das Branchen-KGV von 43,32. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie fundamental als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Macrolink Capital bei 0,168 HKD, was -1,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -1,18 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.