Jumia Technologies AG ist zurück!

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Analysten wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich positive Kommentare und Befunde zu Jumia gemessen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Jumia in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Jumia liegt bei 39,58, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Jumia konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie dafür mit einem "Gut" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Jumia auf dieser Stufe führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Jumia derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,92 EUR, womit der Kurs der Aktie (3,42 EUR) um +17,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 2,85 EUR führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".