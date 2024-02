Jumia Technologies AG Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Die Aktie von Jumia hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der Kurs liegt aktuell bei 4,18 EUR und ist damit um +35,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine positive Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +40,74 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein positives Bild. Für die Jumia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 31,27, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Jumia in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine vermehrte positive Wahrnehmung. Auch die Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Jumia diskutiert. Dies führt zu einer weiteren positiven Einstufung der Aktie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die aktuelle Stimmung und die technische Analyse der Jumia-Aktie positiv ausfallen. Die Aktie wird insgesamt als "Gut" eingestuft.