Jumia Technologies AG Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell hat der RSI der Jumia-Aktie einen Wert von 34 in den letzten 7 Tagen, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 36,96 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jumia-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,44 EUR liegt, was einer positiven Differenz von 17,81 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 2,83 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von 21,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Jumia-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Jumia zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Jumia in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Jumia-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie den Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen.