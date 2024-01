Jumia Technologies AG Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Jumia ist momentan überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen der sozialen Medien der letzten beiden Wochen wider, die wir ausgewertet haben, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Jumia-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 78 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 57,14 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jumia bei 2,93 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 3,14 EUR liegt, was einem Abstand von +7,17 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von +5,72 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Sentiments und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien mittel ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Anleger-Stimmung und eine neutrale bis negative Einschätzung auf Basis des Relative Strength-Index und der Sentiments und Buzz-Analyse.