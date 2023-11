Jumia Technologies AG Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Anwendung dieser Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jumia heran.

Der RSI7 für Jumia liegt aktuell bei 9,17 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Aus diesem Grund erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Jumia überverkauft ist, mit einem Wert von 26,79. Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Jumia-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu erhalten. In Bezug auf Jumia hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jumia in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jumia besonders positiv diskutiert, mit 13 Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen handelte es sich vor allem um positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Jumia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist Jumia derzeit im positiven Bereich einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 2,89 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,53 EUR liegt, was einer Abweichung von +22,15 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,47 EUR, was einer Abweichung von +42,91 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".