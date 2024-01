Jumia Technologies AG Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Jumia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,92 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 3,16 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,22 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 2,86 EUR, was einer Differenz von +10,49 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien bei Jumia langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde. Das Gesamtbild für das langfristige Sentiment ist daher "Schlecht".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Jumia aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen neutralen Titel für die Jumia-Aktie. Der RSI7 liegt bei 80,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,37 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.