Jumbo Interactive Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Jumbo Interactive-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine überverkaufte Situation, weshalb das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Jumbo Interactive in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,56 AUD für den Schlusskurs der Jumbo Interactive-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,15 AUD, was einem Unterschied von +10,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Jumbo Interactive-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Jumbo Interactive wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf dieser Basis erhält Jumbo Interactive insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.