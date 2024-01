Jumbo Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Jumbo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,28 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,285 SGD) um +1,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,27 SGD, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Jumbo hat sich in den letzten Wochen kaum etwas verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Jumbo auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen auf sozialen Plattformen spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um Jumbo wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Jumbo in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,94 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 6,99 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,93 Prozent im Branchenvergleich für Jumbo. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Jumbo um 12,11 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.