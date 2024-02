Julius Baer-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Julius Baer derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,84 CHF, während der Aktienkurs (46,45 CHF) um -15,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in einem negativen Trend liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 46,42 CHF, was einer Abweichung von +0,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht weist die Julius Baer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,34 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV als "günstig" und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Julius Baer haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies spiegelt sich wider, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Daher wird das Kriterium in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Julius Baer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,3. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse ein insgesamt neutrales Rating für die Julius Baer-Aktie.